退回擴權法案
進行實質討論
落實程序正義
嚴守權力分立
立法院現場直播
了解事件經過
5月17日
5月17日，立法院舉行了關於國會改革表決，然而，這一次的立法過程並未能嚴格遵守正常的立法程序，導致出現了法案並沒有經過充分的討論和審查。
整個立法過程充滿了黑箱作業的疑慮，甚至釀成暴力衝突事件，造成 5 名立法委員受傷送醫。
沒有討論，沒有民主！
中國國民黨與台灣民眾黨兩黨總共提出超過20個版本， 不只混亂、內容自相矛盾，未經逐條審查。更為嚴重的是，部分關鍵的議案在會中甚至未經委員會審查就直接逕付二讀，完全缺乏了必要的討論和審查程序。而 5月17日真正在表決的版本，則由黃國昌和傅崐萁兩人私下定稿，
5月17日早上才以再修正動議提出。因此導致表決當日法案細節未能及時印發和公開，雖然符合修正動議的規則，但實質上等於提出了一個沒有經過委員會討論的法律，立委們也無法詳細閱讀和辯論。
立法院網站至 5月17日當天仍未公布國民黨與民眾黨私下定稿的最終版本，公民無法了解即將通過的法案內容，違背了立法過程應有的公開透明和公民參與原則，並且未能妥善處理調查權限和程序保障問題！這種推動法案的過程充滿不透明和不公開性！許多公民和社會團體紛紛表達了對立法過程的質疑和批評，認為這樣的做法嚴重損害了民主制度的核心價值，應當受到嚴正的譴責和反對。
呼籲落實法案實質審查！
我們強烈呼籲立法院尊重民主原則和法治精神，嚴格遵守立法程序，確保立法過程的透明、公開和公正。我們期待立法院能夠及時反省並改正，落實人民訴求，最高民意殿堂應確保公民的權利和利益得到充分的尊重和保障，維護民主制度的穩定和健康發展。
修法時間軸
首次排審
國民黨立委吳宗憲召開公聽會
原預計下午審查，因地震取消
首次公聽會
民進黨召委鍾佳濱排定公聽會
第 2、3 次公聽會
逐條審查時，國民黨、民眾黨沒收討論
民進黨提出多次散會動議，想要阻止沒有經過實質討論的法案送出委員會。
委員會審峻送黨團協商
只念過條文、不等於有討論。
沒有深入討論，只是把條文念過一遍，然後說有意見就全案保留。
當日只討論四條：第2、15、15-1、15-2 條。
黨團協商
沒有討論到條文就散會。
院長協商
完全不知道與先前版本差異在哪？
國民黨與民眾黨於當日提出的修正動議，在表決進行前，沒人收到正式文件。
院會表決
院會將繼續表決
流程由沈伯洋委員官方網站轉製（https://www.pumashen.org/0517）
人民訴求
一、退回擴權法案
我們要求立法院退回國會擴權法案，交付委員會重審，確保立法過程符合憲政精神。
二、進行實質討論
我們呼籲展開實質討論，充分探討法案可能帶來的影響，找出最符合公眾利益的解決方案。
三、落實程序正義
我們要求立法院落實程序正義、實質討論、逐條審查，保障民主進程的公平和透明
四、嚴守權力分立
我們主張透過國會改革，保障民主機制，立院不應權力擴張，不應侵害人民權益，破壞權力分立！