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退回擴權法案

進行實質討論

落實程序正義

嚴守權力分立

立法院現場直播

了解事件經過

5月17日


5月17日，立法院舉行了關於國會改革表決，然而，這一次的立法過程並未能嚴格遵守正常的立法程序，導致出現了法案並沒有經過充分的討論和審查。


整個立法過程充滿了黑箱作業的疑慮，甚至釀成暴力衝突事件，造成 5 名立法委員受傷送醫。

Taipei, Taiwan May 17, 2024. REUTERS/Ann Wang (link)
（圖／民視新聞）

沒有討論，沒有民主！


中國國民黨與台灣民眾黨兩黨總共提出超過20個版本， 不只混亂、內容自相矛盾未經逐條審查。更為嚴重的是，部分關鍵的議案在會中甚至未經委員會審查就直接逕付二讀，完全缺乏了必要的討論和審查程序。而 5月17日真正在表決的版本，則由黃國昌和傅崐萁兩人私下定稿5月17日早上才以再修正動議提出此導致表決當日法案細節未能及時印發和公開，雖然符合修正動議的規則，但實質上等於提出了一個沒有經過委員會討論的法律，立委們也無法詳細閱讀和辯論

立法院網站至 5月17日當天仍未公布國民黨與民眾黨私下定稿的最終版本，公民無法了解即將通過的法案內容，違背了立法過程應有的公開透明和公民參與原則，並且未能妥善處理調查權限和程序保障問題！這種推動法案的過程充滿不透明和不公開性！許多公民和社會團體紛紛表達了對立法過程的質疑和批評，認為這樣的做法嚴重損害了民主制度的核心價值，應當受到嚴正的譴責和反對。

呼籲落實法案實質審查！

我們強烈呼籲立法院尊重民主原則和法治精神，嚴格遵守立法程序，確保立法過程的透明、公開和公正。我們期待立法院能夠及時反省並改正，落實人民訴求，最高民意殿堂應確保公民的權利和利益得到充分的尊重和保障，維護民主制度的穩定和健康發展。

了解更多詳情

修法時間軸

4/1

首次排審

4/3

國民黨立委吳宗憲召開公聽會
原預計下午審查，因地震取消

首次公聽會

4/10-11

民進黨召委鍾佳濱排定公聽會

第 2、3 次公聽會

4/15

逐條審查時，國民黨、民眾黨沒收討論
民進黨提出多次散會動議，想要阻止沒有經過實質討論的法案送出委員會。

委員會審峻送黨團協商

5/8

只念過條文、不等於有討論。
沒有深入討論，只是把條文念過一遍，然後說有意見就全案保留。
當日只討論四條：第2、15、15-1、15-2 條。

黨團協商

5/16

沒有討論到條文就散會。

院長協商

5/17

完全不知道與先前版本差異在哪？
國民黨與民眾黨於當日提出的修正動議，在表決進行前，沒人收到正式文件

院會表決

5/21

院會將繼續表決


流程由沈伯洋委員官方網站轉製（https://www.pumashen.org/0517

人民訴求

一、退回擴權法案

我們要求立法院退回國會擴權法案，交付委員會重審，確保立法過程符合憲政精神

二、進行實質討論

我們呼籲展開實質討論，充分探討法案可能帶來的影響，找出最符合公眾利益的解決方案。

三、落實程序正義

我們要求立法院落實程序正義、實質討論、逐條審查，保障民主進程的公平和透明

四、嚴守權力分立

我們主張透過國會改革，保障民主機制，立院不應權力擴張，不應侵害人民權益，破壞權力分立